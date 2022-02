Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

78,34 EUR +0,44% (01.02.2022, 15:16)



Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,11 CHF +1,22% (01.02.2022, 15:04)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (01.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Bei Novartis komme offenbar Bewegung in die geplante strategische Überprüfung für die Generika-Tochter Sandoz. Wie "Bloomberg" am Dienstag berichte, würden sich die beiden Private-Equity-Firmen Blackstone und Carlyle Group in Gesprächen über ein mögliches gemeinsames Angebot für die Generika-Einheit des Schweizer Arzneimittelherstellers befinden.Der Deal könnte eines der größten Buyout-Geschäfte aller Zeiten werden, schreibe "Bloomberg" unter Verweis auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Novartis selbst habe auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP erklärt, man kommentiere weder Gerüchte noch Spekulationen.Die beiden Private-Equity-Firmen hätten laut "Bloomberg" die Vorzüge eines gemeinsamen Angebots für das Sandoz-Geschäft geprüft, das mit circa 25 Milliarden US-Dollar bewertet werden könnte. Andere Buyout-Firmen würden ebenfalls Angebote erwägen, so "Bloomberg" unter Verweis auf die Quellen.Zur Erinnerung: Novartis habe bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal angekündigt, die weitere Zukunft der Generika-Sparte strategisch auf den Prüfstand zu stellen. Ziel sei es, den Wert für die Aktionäre zu maximieren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.