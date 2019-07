Tradegate-Aktienkurs Novartis-Aktie:

82,00 EUR +0,96% (11.07.2019, 14:30)



NYSE-Aktienkurs Novartis-Aktie:

92,19 CHF +0,88% (11.07.2019, 15:22, vorbörslich)



ISIN Novartis-Aktie:

US66987V1098



WKN Novartis-Aktie:

907122



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOTA



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NYSE-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVS



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: US66987V1098, WKN: 907122, Ticker-Symbol: NOTA, SIX Swiss Ex: NOVN, NYSE-Symbol: NVS) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (11.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Peter Welford von Jefferies & Co:Peter Welford, Aktienanalyst von Jefferies & Co, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: US66987V1098, WKN: 907122, Ticker-Symbol: NOTA, SIX Swiss Ex: NOVN, NYSE-Symbol: NVS).Im Rahmen einer Überarbeitung der Gewinnprognosen aktualisieren die Analysten von Jefferies & Co das Bewertungsmodell.Analyst Peter Welford setzt das Kursziel für die Novartis AG von 95,00 auf 100,00 USD herauf und weist darauf hin, dass der Titel einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Peer Group verdient habe.In ihrer Novartis-Aktienanalyse halten die Analysten von Jefferies & Co am Votum "buy" fest.Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:81,50 EUR +/- 0,00% (11.07.2019, 14:50)