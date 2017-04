ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die Q1-Zahlen seien von dem steigenden Druck durch den Generika-Wettbewerb und der Sanierung der Augenheilsparte Alcon geprägt gewesen und habe operativ weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Künftig sollten nach wie vor insbesondere das Ausmaß der Generikakonkurrenz für Glivec/Gleevec in den USA und der EU sowie die Entwicklung der Hoffnungsträger Entresto und Cosentyx im Fokus stehen. Hinsichtlich der strategischen Optionen für Alcon möchte der Konzern weiterhin erst Ende 2017 ein Update geben. Ferner dürften auch weitere Zukäufe im Fokus stehen. Novartis-CEO Jiminez wolle an der bisherigen Strategie festhalten und ergänzende Akquisitionen im Umfang von 2 bis 5 Mrd. USD tätigen sowie verstärkt auf Kooperationen setzen. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2017 und 2018 erhöht.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hebt sein Kursziel für die Novartis-Aktie von 76,00 auf 80,00 CHF an und bestätigt das "halten"-Votum. (Analyse vom 25.04.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie:69,97 EUR +2,30% (25.04.2017, 12:08)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 75,75 +2,23% (25.04.2017, 12:19)