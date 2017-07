SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,65 CHF +1,87% (18.07.2017, 09:26)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.07.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) von 80 CHF auf 86 CHF.Das Q2-Zahlenwerk sei ergebnisseitig besser ausgefallen als erwartet. Die Umsatzrückgänge bei Glivec/Gleevec hätten kompensiert werden können. Bei der zuletzt kriselnden Augenheilsparte Alcon hätten sich Verbesserungstendenzen abgezeichnet, sodass der Ausblick für die Division erhöht worden sei. Die Guidance für 2017 auf Konzernebene sei bestätigt worden.Weininger habe seine Erwartungen für 2017 (u.a. EPS: 3,13 (alt: 2,93) USD; DPS: 2,91 (alt: 2,77) USD) und 2018 (u.a. EPS: 3,58 (alt: 3,24) USD; DPS: 3,02 (alt: 2,87) USD) angehoben.Vor dem Hintergrund der erwarteten Verbesserungen bei der Geschäftsentwicklung in H2 (u.a. bedingt durch Basiseffekte) und positiven Tendenzen bei Alcon sehe Weininger auf dem gegenwärtigen Bewertungsniveau (KGV 2018e: 23,3; Peer Group: 21,3) derzeit ein moderates Aufwärtspotenzial. Dem steigenden Preisdruck im wichtigen US-Markt wolle der Konzern mit erfolgsabhängigen Preismodellen begegnen.Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:74,07 EUR +1,93% (18.07.2017, 09:24)