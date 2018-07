Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (13.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Es gebe zwei Hauptpatente, die den Umsatz mit Gilenya in den USA schützen würden: a) ein Patent für das Medikament (laufe im August 2019 aus) und b) ein Patent für das Dosierungsschema (laufe am 25. Dezember 2027 aus). a) sei allgemein stark und der Analyst habe es in seinem Modell eingesetzt. Mehrere Generikahersteller hätten b) kippen wollen - und am 11. Juli habe das PTAB (Patent Trial and Appeal Board) die Gültigkeit des Dosierungspatents bestätigt.Was als Nächstes geschehen könnte: Novartis werde gegen die ANDA (Abbreviated New Drug Application)-Antragsteller eine Patentverletzungsklage bzgl. des Dosierungspatents einreichen. Dies verhindere nicht, dass das Generikaunternehmen nach August 19 ein Präparat auf den Markt bringe, setze dieses aber dem Risiko aus, dreifachen Schadenersatz an Novartis zahlen zu müssen - was eine sehr hohe Summe könnte.Mögliche Szenarien: 1) Der PTAB-Entscheid werde angefochten und gekippt, sodass Generika Marktzugang erhalten würden; 2) im Aug. 19 würden unter Risiko Generika eingeführt; 3) Novartis verhindere per Gerichtsbeschluss die Markteinführung von Generika nach Aug. 19; 4) Generikahersteller könnten einen ANDA-Antrag einreichen, was zu einer Patentverletzungsklage durch Novartis in Bezug auf das Dosierungspatent führen würde - diese könne in einem Vergleich enden. Dies würde wohl die Markteinführung von Generika vor dem Dez. 27., aber später als Aug. 19 ermöglichen.Der Analyst ändere derzeit seine Schätzungen für Gilenya nicht, da Unklarheit hinsichtlich der Stärke des Dosierungspatents herrsche. Als positiven Faktor behalte er eine längere Patentlaufzeit in den USA im Modell - er betrachte 4) als das wahrscheinlichste Szenario. In jedem Fall seien dies positive Nachrichten für Novartis, da sich dadurch die hohen Umsätze mit einem seiner größeren Produkte verlängern könnten - 2017 habe der Umsatz mit Gilenya in den USA USD 1,7 Mrd. betragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: