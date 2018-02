SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 78,66 -0,28% (13.02.2018, 10:21)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (13.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Sandoz (Novartis) und das Partnerunternehmen Momenta Pharmaceuticals hätten die FDA-Zulassung und Markteinführung von Galopa 40 mg bekannt gegeben. Dieses dreimal wöchentlich zu verabreichende Medikament sei ein Generikum zur Behandlung von rezidivierenden MS-Formen. Dies sei die zweite 40-mg-Version des Medikaments von Teva, das nach der Markteinführung von Mylans Version auf den US-Markt gebracht worden sei.Die heutige Zulassung sei eine gute Nachricht. Da jedoch die Markteinführung im Jahr 2017 durch Probleme bei der Produktion in einem Pfizer-Betrieb (der Glatopa für Sandoz/Momenta herstelle) verzögert worden sei, sei Mylan das erste Unternehmen, das eine 40-mg-Generikaversion des Medikaments auf den Markt gebracht habe und diesen Vorsprung wahrscheinlich behaupten werde. An dem Novartis-Modell ändere sich nichts, da diese Zulassung bereits erwartet worden sei.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 80,00. (Analyse vom 13.02.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:68,24 EUR -0,18% (13.02.2018, 10:14)