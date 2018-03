ISIN Novartis-Aktie:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (02.03.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmagigant blicke optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr 2018: Auf Konzernebene kalkuliere Novartis mit einem Plus beim Nettoumsatz im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Dies sei für ein Pharmaunternehmen in einem von auslaufenden Patenten geprägten Marktumfeld keine Selbstverständlichkeit.Bis einschließlich Montag, den 5. März 2018, könnten Dividendenjäger bei Novartis noch zugreifen, um die Dividende von 2,80 CHF abzusahnen. Dies entspreche auf dem aktuellen Kursniveau einer Rendite von rund 3,5%. Egal ob mit oder ohne der diesjährigen Dividendenausschüttung: Langfristig bleibe die Novartis-Aktie einer der großen Favoriten im Pharma-Sektor, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:67,28 EUR -1,09% (02.03.2018, 16:00)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:77,62 CHF -1,05% (02.03.2018, 16:03)