ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (07.12.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Der Konzern habe am 07.12. das Ende Oktober angekündigte Übernahmeangebot für den französischen Krebsspezialisten Advanced Accelerator Applications (AAA) gestartet. Demnach biete Novartis 41,00 USD je Aktie bzw. 82,00 USD je American Depositary Share (entspreche zwei Aktien), womit AAA mit rund 3,9 Mrd. USD bewertet werde. Der Kaufpreis (Prämie von 47% auf den gewichteten 30-Tage-Durchschnitt vor Beginn der Übernahmespekulationen) werde von Weininger als hoch angesehen (u.a. Umsatz AAA 2016: 121 Mio. USD), sei aber nicht ungewöhnlich (vgl. Übernahme von Kite Pharma durch Gilead).Mit dem Kauf möchten die Schweizer ihren Onkologie-Bereich stärken. AAA werte der Analyst als attraktives Übernahmeobjekt. Das Übernahme-Angebot sehe eine Annahmeschwelle von 80% vor und laufe bis zum 19.01.2018. Das AAA-Management habe die Annahme des Angebots empfohlen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt das "halten"-Votum für die Novartis-Aktie. Das Kursziel werde bei 86,00 CHF belassen. (Analyse vom 07.12.2017)Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:70,31 EUR -0,41% (07.12.2017, 12:45)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:82,20 CHF -0,36% (07.12.2017, 12:48)