SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

83,11 CHF -2,00% (10.04.2019, 11:54)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (10.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe gestern die angekündigte Abspaltung der auf Ophthalmologie-Produkte spezialisierten Alcon vollzogen. Der Spin-off sei in Form einer Aktiendividende erfolgt, bei der Aktionäre für fünf Novartis-Aktien eine Alcon-Aktie bekommen hätten. Die Novartis-Aktie habe daher gestern ex-Dividende mit einem Schlusskurs an der SIX von 84,81 (08.04.: 94,82 inklusive Alcon; 86,54 exklusive Alcon) CHF notiert. Damit falle der Dividendenabschlag mit 8,28 CHF je Aktie im Rahmen der Analystenprognosen aus (7,10 CHF bis 9,70 CHF je Novartis-Aktie).Aufgrund der Abspaltung von Alcon habe Röhle seine Schätzungen für Novartis überarbeitet. Mit der Abspaltung von Alcon habe Novartis nach Ansicht des Analysten seine Fokussierung auf den Pharmabereich weitgehend erreicht. Dass Novartis laut CFO Narasimhan nun verstärkt akquirieren und dafür jährlich rund 10 Mrd. USD investieren wolle, erscheine Röhle daher folgerichtig.Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Auf Basis seines überarbeiteten Discounted-Cashflow-Modells (ohne Alcon) ermittle der Analyst ein neues Kursziel von 88,00 (zuvor: 95,00) CHF. (Analyse vom 10.04.2019)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:73,69 EUR -1,92% (10.04.2019, 11:52)