Paris (www.aktiencheck.de) - Nach sieben langen Jahren war die Zeit gekommen: Mitte September erhöhte die Norges Bank, Zentralbank des Königreichs Norwegen, zum ersten Mal seit 2011 die Leitzinsen - und zwar um 25 Basispunkte auf nun 0,75 Prozent, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Und damit nicht genug: Bei der Bekanntgabe hätten die Währungshüter gleich eine weitere Anhebung für das erste Quartal 2019 in Aussicht gestellt. Da die Inflation im August aber nicht nur wegen des steigenden Ölpreises weiter angezogen habe - September-Daten kämen in der nächsten Woche -, würden einige Anleger auf ein Handeln der Währungshüter schon im Januar oder gar Dezember spekulieren. Es gebe also gute Gründe, weshalb sich die Norwegische Krone (NOK) zuletzt recht robust präsentiert habe.



Unabhängig davon, wann genau die Notenbank die Zügel weiter straffen werde, würden Experten auf mittlere Sicht eine anhaltende, moderate Aufwertung der NOK erwarten. Denn während im Norden der erste Zinsschritt getan sei, befinde sich die Europäische Zentralbank noch in den Vorbereitungen für eine Normalisierung der Geldpolitik. Zwar laufe das billionenschwere Anleihekaufprogramm der EZB zum Jahresende hin aus, doch die Zinsen würden allen Schätzungen zufolge bis Mitte 2019 auf ihrem Rekord-Niedrigniveau von 0,0 Prozent bleiben. Zeit genug für die norwegische Wirtschaft, ihren Zinsvorsprung weiter auszubauen. Gut möglich, dass daher auch die Norwegische Krone noch Luft nach oben habe. (05.10.2018/ac/a/m)



