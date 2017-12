Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Norwegens Wirtschaftsstruktur ist durch die Ölindustrie charakterisiert, so die Analysten der Helaba.Eine wichtige Rolle für die Wirtschaftsentwicklung übernehme der Staat: Die wiedergewählte konservative Regierung wolle mit dem Budgetplan 2018 das Land wettbewerbsfähiger und attraktiver für Investitionen machen. Zwar sei die Fiskalpolitik nicht mehr so expansiv wie in den Jahren zuvor, die Maßnahmen seien aber insgesamt wachstumsfreundlich. So würden Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur wie der Bau der Untersee-Stromtrasse NordLink finanziert und die Steuern für Haushalte und Unternehmen weiter reduziert. Dennoch seien die Investitionen in die Ölindustrie weiterhin tonangebend für die wirtschaftliche Entwicklung. Der Konsum und die Investitionen in andere Industriesektoren hätten allerdings einen Rückgang der Ölinvestitionen weitestgehend auffangen können. Das Wirtschaftswachstum 2018 werde voraussichtlich bei 2,2% liegen.Eine sinkende Inflation und Niedrigzinsen hätten die Menschen verstärkt in die Einkaufszentren gelockt. Auch steigende Preise am privaten Häusermarkt und daraus resultierende Vermögenseffekte würden die Norweger veranlassen, mehr zu konsumieren. Der Preis für ein einfaches Mehrfamilienhaus entspreche mittlerweile eher dem für einen kleinen Palast. Ein Risiko bestehe vor dem Hintergrund, dass Wohnimmobilien zwei Drittel des Bruttovermögens der privaten Haushalte ausmachen würden und der Verschuldungsgrad stärker steige als die Einkommen. Um einer Überhitzung am Häusermarkt vorzubeugen, bestünden seit Anfang 2017 strengere Regeln für die Eigenheimfinanzierung. Zwar seien die Wohnimmobilien nicht ganz so teuer wie in Schweden und der Preisanstieg flache ab. Eine Abschwächung am Wohnungsmarkt würde sich allerdings negativ auf den Konsum der Privathaushalte auswirken. (Ausgabe vom 05.12.2017) (06.12.2017/ac/a/m)