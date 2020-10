Börsenplätze Northern Star Resources-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:

9,366 EUR +10,97% (06.10.2020, 12:11)



ASX-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:

13,82 AUD +0,14% (05.10.2020)



ISIN Northern Star Resources-Aktie:

AU000000NST8



WKN Northern Star Resources-Aktie:

A0BLDY



Ticker-Symbol Northern Star Resources-Aktie:

NS7



ASX-Symbol Northern Star Resources-Aktie:

NST



Kurzprofil Northern Star Resources Ltd.:



Northern Star Resources Ltd. (ISIN: AU000000NST8, WKN: A0BLDY, Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Goldproduktion und Exploration. Zu den Goldvorkommen von Northern Star Resources Ltd. zählen Jundee, Kundana, Kanowna Belle und Paulsens. (06.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Northern Star Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Northern Star Resources Ltd. (ISIN: AU000000NST8, WKN: A0BLDY, Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was für ein Auftakt in den Dienstag: Aus Australien komme die Meldung des Tages in der Goldbranche. Die beiden australischen Goldproduzenten Northern Star und Saracen würden fusionieren. Es entstehe ein neuer Gigant, der sich auf Anhieb unter die zehn größten Goldproduzenten weltweit (knapp hinter Newcrest) schieben werde.Eine Fusion unter Gleichen würden es Northern Star und Saracen nennen - und das sei es auch. Technisch allerdings werde Northern Star alle ausstehenden Aktien von Saracen übernehmen. Es werde allerdings keinen Aufschlag geben. Ein langweiliger Deal? Keineswegs! Die Börse möge die Fusion zwischen den beiden Konzernen und habe beide Aktien heute in Australien um zehn Prozent nach oben geschickt.Die neue Northern Star werde eine Jahresproduktion von 1,6 Millionen Unzen ausweisen. Die Produktion komme dabei zum überwiegenden Teil aus Australien. Das einzige Asset, das außerhalb Australiens liege, sei die Pogo-Mine in Alaska/USA. Und der neue Konzern habe auch einen Pfad in Richtung Wachstum veröffentlicht. Organisch solle die Produktion in den kommenden Jahren auf 2,0 Millionen Unzen (2027) wachsen. Allerdings sei die finanzielle Ausgangslage von Northern Star so gut, dass der Konzern auch durch weitere Übernahmen wachsen könne.Eine Win-Win-Situation für Anleger und Management, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link