London (www.aktiencheck.de) - Nordkoreas jüngster Raketentest über Japan bereitet auch an den Finanzmärkten Sorge, so Irene Goh, Head of Multi-Asset Solutions für den Raum Asien Pazifik bei Aberdeen Asset Management.Die jüngste Raketenprovokation von Kims Regime werde sicherlich die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich lenken. Als Taktik, um alle Seiten an den Verhandlungstisch zu bekommen, sei es ein gefährliches Manöver und könnte nach hinten losgehen. Wir müssten kurzfristig mit einiger Volatilität rechnen. Der Kospi und der Nikkei dürften fallen, der Yen sollte zulegen.Investoren sollten darauf achten, sich abzusichern. Die Frage sei, wo man sichere Zuflucht finden solle, angesichts von Asset-Preisen, die sich in vielen Fällen vom fundamentalen Wert abgekoppelt hätten. "Wir glauben, der sicherste Ort ist nicht ein einziger, sondern viele. Kurz: diversifizieren". (29.08.2017/ac/a/m)