Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,58 EUR +0,28% (04.01.2022, 09:31)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,70 EUR +1,59% (04.01.2022, 09:17)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.01.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Start ins neue Jahr sei bei Nordex geglückt. Durch ein deutliches Kursplus am Montag habe sich die Aktie wieder etwas von den jüngsten Tiefs gelöst, auch wenn der Seitwärtstrend der vergangenen Monate weiter voll intakt sei. Am Dienstag habe der Turbinenbauer nun einmal mehr einen neuen Großauftrag vermeldet.Nordex liefere demnach 56 Anlagen des Typs N163 der neuesten 6.X-Variante an den finnischen Versorger Fortum. Mit der Errichtung des 380-Megawatt-Windpark-Clusters Pjelax-Böle-Kristinestad Norr in Finnland solle im Frühjahr 2023 begonnen werden."Wir freuen uns sehr über unseren ersten Auftrag mit Fortum und noch mehr, dass sich unser Kunde für unsere neueste Turbinengeneration der 6-MW-Klasse entschieden hat. Der Auftrag für die ersten N163/6.X Turbinen für die Nordischen Länder spiegelt das hohe Vertrauen wider, das Fortum in unsere Delta4000-Technologie setzt", habe sich Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa zufrieden gezeigt. "Mit 380 Megawatt stellt das Projekt Pjelax-Böle-Kristinestad Norr auch den bisher größten Auftragseingang aus Finnland dar und stärkt gleichzeitig unseren Marktanteil in einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Windindustrie."Aktuell können Anleger deshalb trotz der langfristig guten Perspektiven noch abwarten, zumal das Chartbild nach wie vor nicht zum Kauf einlädt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 04.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link