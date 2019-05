Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,52 EUR -0,22% (17.05.2019, 08:42)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.05.2019/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Nordex könnte in Richtung 15,73 ansteigen - ChartanalyseDie Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) bildete nach dem Tief 7,09 EUR aus dem November 2017 einen Boden aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diesen habe die Nordex-Aktie mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 11,69 EUR im März 2019 vollendet. Anschließend sei es zu einer ersten Rally auf ein Hoch bei 15,75 EUR und damit auch zum Bruch des Abwärtstrends seit Januar 2016 gekommen. Danach hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt.Damit könnte die Konsolidierung der letzten Wochen ihren Tiefpunkt bereits gesehen haben. Nordex könnte also in den kommenden Tagen und Wochen in Richtung 15,73 und später sogar 19,27 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 11,69 EUR abfallen, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. Abgaben in Richtung 7,09 EUR wären dann nicht auszuschließen. (Analyse vom 17.05.2019)