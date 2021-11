XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,21 EUR +5,89% (08.11.2021, 13:10)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex melde zwar einen Auftrag nach dem nächsten. Die Investoren würden mit Blick auf die Margenentwicklung jedoch skeptisch bleiben. Kein Wunder: Zuletzt hätten bereits die Vestas und Siemens Gamesa mit einer Senkungen der Margenziele für schlechte Stimmung in der Branche gesorgt. Bei der Gewinnwarnung hätten die Wettbewerber auf die angespannten Lieferketten und die hohen Rohstoffpreise verwiesen.Es gebe zwar immer mehr politische Unterstützung für den Ausbau der Windkraft, was auch künftig weitere Neuaufträge verspreche. Die Turbinenbauer würden aber mit zahlreichen Herausforderungen kämpfen, es bleibe daher fraglich, wann die Marge endlich besser werde.Die Nordex-Aktie habe in den letzten Monaten bereits deutlich an Wert eingebüßt. Falle sei unter die 13 Euro, dürfte sich die Talfahrt noch einmal beschleunigen. Auch wenn sich der Titel heute wieder etwas von dieser Marke lösen könne, sollten Anleger vor einem Einstieg die Zahlen am 15. November abwarten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,27 EUR +5,86% (08.11.2021, 13:24)