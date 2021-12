Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,26 EUR +4,78% (21.12.2021, 15:48)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,35 EUR +6,14% (21.12.2021, 15:34)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (21.12.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach dem Manchin-Schock zu Wochenbeginn würden sich die Aktien der Turbinenbauer am Dienstag vom Abverkauf erholen. Nordex, Vestas (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS) und Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8) würden im freundlichen Marktumfeld zu den Top-Gewinnern gehören. Daten aus Deutschland würden derweil zeigen, dass die Windkraft auf ein schwaches Jahr zurückblicke.Generell sei der Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromerzeugung im laufenden Jahr gesunken. Branchenverbände würden das unter anderem darauf zurückführen, dass 2021 vergleichsweise wenig Wind geweht habe. Nach vorläufigen Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vom Dienstag hätten erneuerbare Energien zuletzt 40,9 Prozent der Bruttostromerzeugung von 582 Milliarden Kilowattstunden hierzulande ausgemacht und damit den größten Posten im Strommix. Im Vorjahr habe ihr Anteil noch bei 44,1 Prozent gelegen.Die Onshore-Stromerzeugung aus Windrädern sei laut BDEW um 12 Prozent abgesackt. Gleichzeitig sei die Bedeutung von Braun- und Steinkohle sowie von Mineralölprodukten gewachsen. Ihr Anteil an der Stromerzeugung habe den Angaben zufolge bei 18,6 Prozent, 9,3 Prozent sowie 11,9 Prozent gelegen. Die Stromerzeugung aus Braunkohle habe laut BDEW um 18 Prozent zugelegt, die aus Steinkohle sogar um 26,7 Prozent.Die enormen Zuwachsraten seien nach Einschätzung des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins (DEBRIV) auch darauf zurückzuführen, dass 2020 als Vergleichsjahr ungewöhnlich windreich gewesen sei.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link