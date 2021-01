Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

23,72 EUR +2,15% (28.01.2021, 16:34)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

23,70 EUR +2,33% (28.01.2021, 16:19)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach den massiven Kursverlusten am Mittwoch habe die Nordex-Aktie am Donnerstag im frühen Handel erneut stark unter Druck gestanden. Doch im Tagesverlauf hätten die Papiere des Turbinenbauers wieder ins Plus gedreht. Der starke Sell-off scheine damit vorerst bereits wieder ein Ende gefunden zu haben.Auf breiter Front seien Green-Tech-Aktien zu Handelsbeginn abverkauft worden. Egal ob Wasserstoff, Windkraft oder Solarenergie - Anleger hätten in den Branchen, die zuletzt eine massive Rally aufs Parkett gelegt hätten, ordentlich Gewinne mitgenommen. Die Nordex-Aktie sei zwischenzeitlich sogar unter die 22-Euro-Marke gefallen.Doch kurz vor Handelsschluss notiere die Aktie bereits wieder im Bereich um 23,50 Euro und damit sogar im Plus. Das zeige: An der Seitenlinie würden nach wie vor viele Käufer warten, die Rücksetzer bei den Trendaktien gerne nutzen würden, um noch einmal billiger einsteigen zu können. Für langfristig orientierte Anleger sei das ein wichtiges Zeichen. Denn Gewinnmitnahmen werde es immer wieder geben und gerade bei einem breiten Abverkauf am Markt würden zuvor gut gelaufene Aktien häufig verstärkt unter Druck geraten."Der Aktionär" ist zuversichtlich, dass das gelingt und bleibt für Nordex optimistisch. Rücksetzer sind auch künftig Kaufgelegenheiten, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: