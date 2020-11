Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die ambitionierten Mittelfristziele hätten bei Nordex in den vergangenen Tagen zu einer beeindruckenden Rally geführt. Nachdem das Papier gestern bei 18,03 Euro den höchsten Stand seit 2017 markiert habe, komme es nun zu einer Verschnaufpause. Dabei könnte bei Nordex sogar noch mehr drin sein. Ein Analyst wage sich nun aus der Deckung.Die neue Prognose des Turbinenbauers für das Gesamtjahr sei höher als gedacht, so Holger Fechner von der NordLB. Angesichts der Klimaziele weltweit sollte sich die Auftragslage in den nächsten Jahren weiter positiv gestalten. Der Experte habe deshalb seine Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel massiv von 12,50 auf 21,00 Euro erhöht.Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, muss Nordex die Margen deutlich verbessern, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Vor allem der neue Produktmix solle dafür sorgen. "Einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Profitabilität leistet die sehr wettbewerbsfähige Turbinengeneration Delta4000, die unverändert hoch nachgefragt wird und gut im Markt positioniert ist", habe auch Nordex-CFO Christoph Burkhard im Interview mit DER AKTIONÄR gesagt. (Analyse vom 17.11.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:17,36 EUR -1,70% (17.11.2020, 16:35)