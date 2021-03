XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.03.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Der Geschäftsbericht 2020 (testiert) habe die Eckdaten bestätigt. Das EPS (erstmals veröffentlicht) habe sich im Rahmen der Analysten-Prognose bewegt. Ohne die Transaktion mit RWE (Sonderertrag in Q3; Mittelzufluss in Q4) wäre das 2020er Zahlenwerk trotz des hohen Umsatzwachstums (+42% y/y) ergebnis- und cashflowseitig "katastrophal" ausgefallen. Der feste Auftragsbestand für Projekte (per 31.12.2020) liege nach wie vor auf einem hohen Niveau.Während der Umsatzausblick für 2021 (4,7 bis 5,2 (Gj. 2020: 4,65) Mrd. Euro) erfreulich ausfalle, stelle das Margenziel (EBITDA-Marge: 4,0% bis 5,5% (Gj. 2020: 2,0%)) den "logischen Zwischenschritt" für die bestätigte 2022er Guidance (8%) dar. Der ebenfalls bestätigte Umsatzausblick für 2022 (ca. 5,0 Mrd. Euro) weise keine eindeutige Tendenz ggü. 2021 auf. Die generellen Trends in der Energiewelt (Dekarbonisierung, Elektrifizierung) seien positiv für Nordex. Aber es sei nicht so, dass der Windenergiemarkt in den letzten Jahren nicht kräftig gewachsen wäre. Dennoch sei das Unternehmen nicht in der Lage gewesen, ein nachhaltiges Gewinnwachstum zu erzielen bzw. durchweg profitabel zu sein.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Nordex-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 21,00 auf 26,00 Euro angehoben. (Analyse vom 24.03.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:24,70 EUR +3,09% (24.03.2021, 10:56)