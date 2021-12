Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,35 EUR +3,51% (07.12.2021, 09:12)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,93 EUR +0,61% (06.12.2021, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie sei zuletzt erneut am Ausbruch aus der Seitwärtsrange gescheitert und habe bei 16,50 Euro nach unten gedreht. Im erneut freundlicheren Marktumfeld könne der Titel derzeit noch keinen neuen Angriff starten. Dabei melde der deutrsche Turbinenbauer am Dienstag schon wieder einen neuen Auftrag.Nordex liefere demnach acht Anlagen des Typs N163/5.X für den Windpark Stöllsäterberget in Schweden. Der Auftrag von wpd habeinsgesamt ein Volumen von 47 Megawatt und umfasse auch eine Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre. Im Sommer 2023 sollten die Turbinen installiert werden.Zahlreiche neue Aufträge würden derzeit kaum neue Impulse verleihen. Entscheidend bleibe das Thema Profitabilität. Erst wenn hier nachhaltig Besserung bemerkbar sei, dürften die Kurse wieder deutlicher anziehen. Auch die Wettbewerber in der Branche hätten angesichts hoher Rohstoffpreise und angespannter Lieferketten ähnliche Probleme. Neueinsteiger sollten deshalb vorerst weiter abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie: