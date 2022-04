XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

16,415 EUR -0,39% (13.04.2022, 10:33)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es sei eine regelrechte Berg- und Talfahrt, welche die Nordex-Aktie in den vergangenen Tagen aufs Parkett gelegt habe. Aktuell notiere der SDAX-Titel bei rund 16,50 Euro etwas mehr als 10% unter dem März-Hoch bei 18,73 Euro. Ein neuer Auftrag könnte nun wieder etwas Schwung bringen, während die Probleme nach einer Cyberattacke noch immer anhalten würden.Nordex habe bereits Ende März von Acciona Energía einen Auftrag über 131 Megawatt in Peru erhalten. 23 Turbinen des Typs N163/5.X aus der Delta4000-Serie würden dazu geliefert. Die Inbetriebnahme solle bis Ende 2023 erfolgen.Derweil sei Nordex nach dem Cyberangriff von Ende März, über den das Unternehmen berichtet habe, weiter beeinträchtigt. "Um die Anlagen unserer Kunden zu schützen, wurde der Fernüberwachungszugriff aus der IT-Struktur des Unternehmens auf die unter Vertrag stehenden Turbinen vorsorglich deaktiviert", habe der deutsche Windkraftanlagenhersteller am Dienstag mitgeteilt. Die Turbinen selbst würden allerdings uneingeschränkt weiter laufen.Die Auswirkungen der Cyberattacke auf die Zahlen sollten nicht zu stark ausfallen. Neue Aufträge seien derweil immer positiv zu werten, auch wenn das Kernproblem bei Nordex vielmehr die Marge bleibe. Erst wenn es hier tatsächlich Fortschritte gebe, seien auch nachhaltig steigende Kurse drin. Bis dahin gelte: Im Green-Tech-Bereich seien Projektierer wie ABO Wind oder Energiekontor derzeit die bessere Wahl, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2022)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:16,485 EUR +0,30% (13.04.2022, 10:47)