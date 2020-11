XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,44 EUR +14,97% (10.11.2020, 12:07)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,57 EUR +12,42% (10.11.2020, 12:22)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.11.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) von 10,70 Euro auf 14,10 Euro.Nordex habe überraschend Eckdaten für 9M 2020 vorgelegt, die über den Analystenprognosen gelegen hätten (u.a. Umsatz: 3,2 (Vj.: 1,9; Analystenerwartung: 2,98) Mrd. Euro; EBITDA: +70,8 (Vj.: +60,2; Analystenerwartung ohne Sonderertrag: -10,6) Mio. Euro). Dabei sei aber ergebnisseitig zu berücksichtigen, dass ein Sonderertrag (Verkauf des europäischen Projektentwicklungsgeschäfts an RWE) bereits in Q3 (eigentlich Abschluss für viertes Quartal angekündigt) verbucht worden sei.Der nun präsentierte Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 habe vor allem umsatzseitig (rund 4,4 (Gj. 2019: 3,28; bisherige Analystenerwartung: 4,11) Mrd. Euro) die Analystenprognosen übertroffen (EBITDA-Marge: 2%(Gj. 2019: 3,8%); impliziert EBITDA inkl. Sonderertrag von rund 88 (Vj.: 124; bisherige Analystenerwartung ohne Sonderertrag: 82) Mio. Euro).Positiv überrascht habe Diermeier vor allem die Zielsetzung für das Geschäftsjahr 2022 (Umsatz: rund 5 (bisherige Analystenerwartung: 4,68) Mrd. Euro; EBITDA-Marge: rund 8% (bisherige Analystenerwartung: 5,9%)). Eine EBITDA-Marge in dieser Größenordnung habe Nordex das letzte Mal - trotz weiter gestiegener Erlöse - im Geschäftsjahr 2016 (8,4%; Gj. 2017: 6,5%; Gj. 2018: 4,1%; Gj. 2019: 3,8%) ausweisen können. Nordex habe allerdings eine Historie bei Zielverfehlungen. Zudem sei die Geschäftsentwicklung sehr volatil.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Nordex-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: