Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,78 EUR +0,43% (25.06.2021, 10:12)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,97 EUR +1,44% (25.06.2021, 09:56)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es lägen schwierige Wochen hinter den Green-Tech-Aktien. Doch nach und nach scheine die Korrektur bei Nordex, SMA Solar und Co dem Ende entgegenzugehen - zumal die langfristigen Aussichten weiter gut seien. Das neue Klimaschutzgesetz in Deutschland spiele den Konzernen zudem in die Karten.Die Große Koalition habe die Klimaschutzziele für die kommenden Jahre konkretisiert. So werde das Ziel der CO2-Neutralität von 2050 auf 2045 vorgezogen, das Zwischenziel für 2030 werde von 55 auf 65 Prozent (Senkung des Ausstoßes gegenüber 1990) erhöht. Damit dies erreicht werden könne, müsse der Ausbau der Erneuerbaren Energien massiv vorangetrieben werden.Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, habe dazu klare Vorstellungen. "Bis 2030 müssen wir unter anderem mindestens 100 Gigawatt (GW) Wind-Onshore und mindestens 150 GW Photovoltaik zubauen", habe sie gesagt. Anders seien die ambitionierten Ziele schwer zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: