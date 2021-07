Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,90 EUR -2,51% (19.07.2021, 17:01)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,94 EUR -1,91% (19.07.2021, 16:47)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (19.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Abverkauf in der Green-Tech-Branche setze sich am Montag wieder fort. Noch am vergangenen Freitag habe ein Intraday-Comeback bei Nordex die Hoffnung auf eine Trendwende geschürt. Doch mit einem deutlichen Minus von rund fünf Prozent habe Nordex inzwischen ein neues Jahrestief ausgelöst.Mehrere Faktoren würden die Nordex-Aktie aktuell belasten. Einerseits würden die Gewinnwarnung des Konkurrenten Siemens Gamesa und die damit verbundenen Profitabilitätssorgen noch nachwirken. Andererseits belaste die Angst vor steigender Inflation und höheren Zinsen die zukunftsträchtigen Green-Tech-Aktien traditionell stärker. Hinzu komme noch die jüngste Kapitalerhöhung bei Nordex. Mit dem überraschenden Schritt habe der Turbinenbauer weiteres Vertrauen bei den Anlegern verspielt.Deutlich eingetrübt habe sich auch das Chartbild. Durch den Abverkauf notiere die Nordex-Aktie auf dem tiefsten Stand seit November 2020. Die Kursgewinne vom Jahresbeginn seien inzwischen mehr als aufgezehrt. Es drohe nun sogar ein Test der Oktober-Hochs im Bereich um 13,50 Euro. Bis dahin seien allerdings noch einmal zehn Prozent Verlust zu befürchten.Ein Neueinstieg bietet sich derzeit nicht an, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer noch investiert ist, sollte den Stopp bei 14,80 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 19.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: