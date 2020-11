XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,33 EUR +14,15% (10.11.2020, 12:57)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,33 EUR +10,69% (10.11.2020, 13:10)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kursplus von 15 Prozent führe die Nordex-Aktie die Gewinnerliste am Dienstag noch vor den klassischen Impfstoff-Profiteuren wie thyssenkrupp, Airbus oder MTU Aero Engines an. Die neuen Ziele, die der Turbinenbauer am Montag bekannt gegeben habe, kämen bei den Anlegern gut an - dabei bleibe die Profitabilität vorerst ein Problem.Das starke Umsatzwachstum und die überraschend optimistischen Mittelfristziele von Nordex würden zu überzeugen wissen. Mit dem deutlichen Kurssprung notiere der SDAX-Titel nun auch über dem 2019er Hoch und damit so hoch wie seit Anfang 2017 nicht mehr.Nordex wolle in den kommenden Jahren deutlich profitabler werden. Das sei klar positiv zu werten. Allerdings sei auch zu beachten, dass der operative Gewinn im laufenden Jahr doch deutlich unter der Coronakrise gelitten habe. Ambitionierte Ziele seien zwar zu begrüßen, wichtig sei aber zunächst, dass Nordex beweise, dass überhaupt profitabel gearbeitet werden könne. Bei den am Freitag anstehenden Quartalszahlen dürfte der Turbinenbauer einmal mehr deutlich in den roten Zahlen landen."Der Aktionär" habe angesichts der US-Wahl und der anstehenden Zahlen eine Hebel-Spekulation empfohlen. Wer dem Tipp der Woche gefolgt ist, liegt inzwischen bereits 35 Prozent vorn und sollte nun die Gewinne vom Tisch nehmen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 10.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: