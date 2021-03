Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

20,30 EUR +0,40% (04.03.2021, 16:53)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

20,26 EUR -0,98% (04.03.2021, 16:41)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Green-Tech-Abverkauf finde nach wie vor kein Ende. Entsprechend verliere auch die Nordex-Aktie weiter an Boden. Selbst die Aufnahme des Turbinenbauers in den MDAX durch die Deutsche Börse könne keinen Schwung verleihen. Die Nordex-Aktie notiere auf einem neuen Tiefststand seit Jahresanfang.Es sei keine große Überraschung mehr gewesen, dennoch sei es durchaus positiv zu werten, dass Nordex künftig im MDAX notiert sei. Neue Investoren dürften so auf die Aktie aufmerksam werden. Zudem würden deutlich mehr Fonds in den MDAX als in den SDAX investieren, so dass auch von dieser Seite mehr Geld in Nordex fließen dürfte.Zudem sei der Aufstieg eine Belohnung für die gute Entwicklung in den vergangenen Monaten. Die Marktkapitalisierung habe sich in der Spitze seit dem Corona-Tief mehr als vervierfacht. Angesichts der Rally sei auch der jüngste Rücksetzer noch kein Beinbruch. Mittlerweile notiere die Aktie allerdings bereits rund 25 Prozent niedriger als noch Mitte Februar - viel tiefer sollte es deshalb nun nicht mehr gehen, damit sich die Stimmung der Anleger nicht noch weiter eintrübe.Anleger sollten deshalb dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Da das Chartbild aber angeschlagen sei, sollte der Stopp bei 18,00 Euro beachtet werden. (Analyse vom 04.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: