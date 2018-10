XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (19.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Trader sollten den TecDAX-Titel weiter auf ihrer Watchlist halten. Aktuell notiere das Papier unmittelbar am massiven Widerstand bei 8,32 Euro. Gelinge der Anstieg über diese Hürde, könne es schnell in Richtung der 9,00-Euro-Marke gehen. Hier verlaufe aktuell der seit Juni intakte Abwärtstrend. Knapp oberhalb davon verlaufe die ebenfalls wichtige 200-Tage-Linie.Gut möglich, dass die Nordex-Aktie im Vorfeld der Q3-Zahlen am 13.11. Kurs auf diese Marke nehme. Denn die jüngsten Zahlen zum Auftragseingang könnten überzeugen: Der Windkraftanlagenbauer habe sein drittes Quartal 2018 mit einem Auftragseingang in Höhe von 974 Megawatt (MW) abgeschlossen.Neben Neuigkeiten zur operativen Entwicklung würden Analysteneinschätzungen für die entsprechenden Impulse sorgen. Das Gros der Experten habe sich zuletzt zwar eher skeptisch geäußert. Aufgrund der guten Auftragsentwicklung könnte sich das aber schon bald ändern.Risikobewusste Trader können die 15-Prozent-Chance nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 7,40 Euro sichere die Position bei der Nordex-Aktie ab. (Analyse vom 19.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: