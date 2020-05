Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

6,82 EUR -3,40% (14.05.2020, 14:52)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die starke Umsatzentwicklung im ersten Quartal habe die Nordex-Aktie zuletzt in Richtung der 8-Euro-Marke getrieben. Nach mehreren schwachen Tagen in Folge sei das Papiere des deutschen Turbinenbauers aber mittlerweile unter die 7-Euro-Marke gerutscht. Die mangelnde Profitabilität belaste weiterhin und hänge wie ein Damoklesschwert über dem Konzern.Noch immer sei das Senvion-Schicksal in den Köpfen vieler Investoren. Der Wettbewerber habe im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden müssen, obwohl er wie Nordex über volle Auftragsbücher habe verfügen können. Vergleichbar sei die Situation jedoch nicht: Nordex sei bilanziell stärker aufgestellt, habe durch die Kapitalerhöhung im Herbst mehr Spielraum und mit Acciona einen starken Ankeraktionär im Rücken, der eine Pleite nicht riskieren wolle. Dennoch: Irgendwann müsse Nordex den Worten Taten folgen lassen und die Aufträge auch in profitable Umsätze umwandeln.Die Corona-Pandemie dürfte die Entwicklung bei Nordex verzögern. Langfristig sollte mit der neuen Technologie der angestrebte Turnaround zwar gelingen. Das Risiko bleibe aber. Anleger sollten deshalb vorerst abwarten, zumal sich das Chartbild deutlich eingetrübt habe. Favorit in der Branche bleibe der dänische Weltmarktführer Vestas, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:6,855 EUR -3,04% (14.05.2020, 14:36)