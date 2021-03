Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

20,38 EUR +4,14% (05.03.2021, 10:37)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

20,54 EUR +2,29% (05.03.2021, 10:22)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach den schwachen Börsentagen zuletzt sorge der Turbinenbauer am Freitag für Aufsehen. Mit seinen vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr könne Nordex überzeugen. Im frühen Handel lege der TecDAX-Titel gegen den weiter schwachen Trend am Markt zu.Die Erlöse seien bei Nordex um 42 Prozent auf rund 4,6 Mrd. Euro geklettert. Prognostiziert habe der Konzern lediglich 4,4 Mrd. Euro. Das EBITDA sei angesichts der Coronakrise allerdings deutlich um ein Viertel auf 94 Mio. Euro gesunken. Die Marge von zwei Prozent habe damit im Rahmen der eigenen Erwartungen gelegen.Die Neuaufträge hätten 2020 bei 6,0 Gigawatt gelegen - und damit knapp unter dem Vor-Corona-Jahr als es 6,2 Gigawatt gewesen seien. Vollständige Zahlen präsentiere Nordex am 23. März.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: