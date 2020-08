Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,52 EUR -7,07% (13.08.2020, 16:30)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,59 EUR -6,53% (13.08.2020, 16:44)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einem hohen Verlust im zweiten Quartal habe Nordex die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Zwischenzeitlich sei die Aktie zweistellig eingebrochen, ein kräftiges Minus bleibe auch am späten Nachmittag übrig. Die Experten würden sich ebenfalls enttäuscht zeigen. Anleger sollten aber nicht in Panik verfallen.Nordex habe im zweiten Quartal beim Ergebnis die Schätzungen verfehlt, so Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Trotz der Corona-Auswirkungen bleibe die Nachfrage aber stark. Er habe deshalb die "buy"-Empfehlung mit Kursziel 14,50 Euro bestätigt.Sebastian Growe von der Commerzbank habe auf die Corona-bedingten Verzögerungen in der Produktion verwiesen, die das operative Ergebnis belastet hätten. Die Auftragslage habe aber seine Erwartungen erfüllt. Würden die Corona-Effekte zudem nachlassen, sei Nordex deutlich niedriger bewertet als die Wettbewerber. Auch er habe deshalb das "buy"-Votum mit einem fairen Wert von 12 Euro bestätigt.Skeptischer bleibe dagegen Goldman-Sachs-Experte Ajay Patel. Das erste Halbjahr von Nordex sei enttäuschend, der Auftragseingang schwach gewesen. Er stufe die Aktei deshalb auf "neutral" mit Kursziel 9,50 Euro ein - rund zehn Prozent unter dem derzeitigen Kurs.Die Nordex-Aktie bleibt deshalb nur etwas für spekulative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link