Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,23 EUR -1,55% (15.09.2021, 09:38)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,34 EUR -0,84% (15.09.2021, 09:21)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn sei die Nordex-Aktie auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Das zeige, dass die Stimmung für Green-Tech-Aktien nach wie vor nicht gut sei. Dabei seien die Auftragsbücher der Turbinenbauer unverändert voll. Ein Insider habe nun mit einem Kauf ein starkes Zeichen gesetzt.Wie Nordex am Dienstag vermeldet habe, habe Vertriebschef Patxi Landa 6.530 Aktien zu jeweils 16,27 Euro gekauft. Das gesamte Volumen betrage damit 106.243,10 Euro. Getätigt worden sei der Insiderdeal bereits in der vergangenen Woche, inzwischen gebe es die Nordex-Aktie sogar noch etwas günstiger zu haben.Gerade in Zeiten fallender Kurse seien Insiderkäufe ein gutes Zeichen. Landa zeige, dass er Vertrauen in die langfristige Entwicklung bei Nordex habe und dass auf dem aktuellen Niveau Kaufkurse zu finden seien.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät deshalb nach wie vor zunächst abzuwarten. (Analyse vom 15.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: