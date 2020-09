Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,60 EUR -0,93% (29.09.2020, 11:05)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,59 EUR -1,03% (29.09.2020, 11:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (29.09.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die heftige Korrektur an den Märkten habe auch Nordex nicht verschont. Nach dem Sprung auf ein neues Corona-Erholungshoch am 18. September habe der TecDAX-Titel in der Spitze 16 Prozent verloren. Doch die Aussichten für den Turbinenbauer würden stimmen, die Nordex-Aktie habe das Potenzial für eine neue Attacke auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,10 Euro.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg würden sich aktuell 14 Analysten mit der Nordex-Aktie beschäftigen. Acht davon würden zum Kauf raten, nur ein Experte empfehle die Nordex-Aktie zum Verkauf. Fünfmal laute das Rating "halten". Im Durchschnitt liege das Kursziel bei 12,18 Euro und damit knapp 15 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Die anhaltend hohe Nachfrage nach Windkraft dürfte Nordex auch künftig in die Karten spielen. Mit der neuen Turbinengeneration Delta4000 wolle Nordex dann auch deutlich profitabler werden und den Sprung in die schwarzen Zahlen schaffen. Dank des rund 400 Millionen Euro schweren Projektverkaufs an RWE und die Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr seien zudem die Kassen gut gefüllt, so dass trotz Corona-Pandemie der Zeitdruck dafür nicht zu groß sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: