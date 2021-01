XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.01.2021/ac/a/t)



Es gehe Schlag auf Schlag bei Nordex. Nach den Neuaufträgen der vergangenen Tagen melde der deutsche Turbinenbauer am Freitag nun seine Auftragszahlen zum abgelaufenen Jahr 2020. Trotz der Folgen der Corona-Krise habe diese fast das Niveau des starken Vorjahres erreichen können. Ausschlaggebend für die guten Zahlen sei ein starkes viertes Quartal gewesen."Bedeutende Großprojekte sowie eine Vielzahl an Aufträgen vor allem aus unseren europäischen Kernmärkten sorgten am Jahresende dafür, dass wir 2020 an das hohe Auftragsniveau aus 2019 anknüpfen konnten", so Nordex-CEO José Luis Blanco. "Wir sind zuversichtlich, dass sich diese Dynamik auch im neuen Jahr fortsetzen wird. Die Nachfrage unserer Kunden nach effizienten Windturbinen zur klimafreundlichen Stromproduktion ist weltweit ungebrochen."Das starke vierte Quartal überzeuge. An der Börse reagiere die Nordex-Aktie im frühen Handel zwar kaum. Das Fundament sei aber gelegt, dass die Rally weitergehe. Gelinge der Sprung in die schwarzen Zahlen, seien deutlich höhere Kurse drin. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2021)