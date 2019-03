Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.03.2019/ac/a/t)



München (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Gut gefüllte Auftragsbücher stimmen den Hamburger Windkonzern Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) zuversichtlich, den Umsatz 2019 auf EUR 3,2 bis 3,5 Mrd. zu steigern, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem würden die Markteinführung neuer Windturbinenvarianten und die Ausrichtung auf den internationalen Markt für Windkraftanlagen für einen positiven Ausblick sorgen. Der vorgelegte Jahresabschluss habe das Erreichen der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt. Für das letzte Jahr habe Nordex einen Konzernumsatz von ca. EUR 2,46 Mrd. verbucht. Dies habe einem Rückgang um 20% entsprochen (EUR 3 Mrd. im Vorjahr). Mit EUR 102 Mio. habe sich das EBITDA halbiert, während sich das Konzernergebnis letztlich von einem kleinen Gewinn im Vorjahr auf einen Verlust von ca. EUR 84 Mio. hinbewegt habe.Neben fallenden Preisen für Windanlagen kämpfe die Branche infolge der Strafzölle zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China mit steigenden Kosten für Stahl (dem wichtigsten Bestandteil für Windturbinen), was bei Nordex im Jahr 2018 für einen Gewinneinbruch gesorgt habe. CEO José Luis Blanco setze seine Hoffnung nun auf das Jahr 2020, denn der Auftragseingang im Projektgeschäft sei um 64% auf EUR 3,6 Mrd. gewachsen.Zu den wichtigsten Projekten in diesem Jahr gehöre die Markteinführung einer neuen Turbinenvariante. Denn damit steige Nordex in das Marktsegment mit Windkraftturbinen mit einer Leistung ab 5 Megawatt ein. Die entsprechende Präsentation sei schon für Anfang April geplant. Damit wolle das Unternehmen eine weitere Produktlücke schließen und für einen kräftigen Ergebnissprung sorgen.Während der deutsche Windturbinenbauer 2017 hierzulande noch 282 Anlagen aufgestellt habe, seien es im vergangenen Jahr gerade noch 72 gewesen, schrieb das "Handelsblatt". Der Marktanteil in Deutschland sei laut der Fachagentur Windenergie an Land daher um 5% gesunken. Das Unternehmen habe deswegen in den vergangenen Jahren stärker auf eine Internationalisierung gesetzt. Und es habe sich ausgezahlt: 2018 sei erstmals mehr als die Hälfte der Anlagen außerhalb Europas installiert worden, größtenteils in den USA und Lateinamerika. "Dank unserer internationalen Ausrichtung können wir das Tief auf dem deutschen Markt mittlerweile wieder fast auffangen. In den USA gehören wir zu den Top drei Herstellern", habe Blanco erklärt. Auch in Lateinamerika und Europa laufe es gut. "Global planen wir, unsere Marktanteile im nächsten Jahr weiter zu vergrößern", habe Blanco weiterhin gemeint.Die gute Umsatzprognose habe bereits die Aktie des Windturbinen-Herstellers beflügelt. Das habe insbesondere am interessanten Ausblick, an den ambitionierten Wachstumszielen und am hohen Auftragsbestand gelegen. Die Aktie zähle bereits zu den Top-Gewinnern im TecDAX und im Nebenwerte-Index SDAX. Die Nordex-Aktie werde aktuell bei EUR 14,45 (27.03.2019) gehandelt, was dem Jahreshoch entspreche. Das Jahrestief habe bei EUR 7,07 gelegen (29.03.2018). Bei Bloomberg setzen fünf Analysten die Aktie auf "buy", vier Analysten auf "hold" und fünf Analysten auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe März 2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link