Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,455 EUR +1,34% (29.08.2019, 10:40)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (29.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nordex: Ende der Flaute kündigt sich an - AktienanalyseDie Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) zählte Anfang 2019 zu den stärksten deutschen Aktien, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Getrieben von Meldungen über zahlreiche Neuaufträge habe sich der Kurs bis Anfang April auf beinahe 16 Euro verdoppelt - der höchste Stand seit mehr als zwei Jahren. Danach sei der Titel allerdings wieder bis auf gut 8,80 Euro abgeschmiert. Auch die Halbjahreszahlen hätten keine frischen Impulse gebracht. Zwar habe der Windanlagenbauer einen Umsatzanstieg von 3,5 Prozent auf gut 990 Mrd. Euro geschafft. Jedoch sei das operative Ergebnis (EBITDA) von 38,4 Mio. auf 17,1 Mio. Euro eingebrochen. Allerdings habe das Management erklärt, dass die Produktionsleistung in der zweiten Jahreshälfte bereits deutlich zugenommen habe. Daher sei auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt worden.Für Entspannung könnte das für 5. September von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geplante Krisentreffen zur Windkraft sorgen. Teilnehmen sollten Vertreter der Windenergiebranche, von Bundesländern sowie Bürgerinitiativen. Hintergrund: Im ersten Halbjahr sei in Deutschland der Ausbau der Windkraft an Land fast zum Erliegen gekommen, vor allem da es derzeit zu wenig genehmigte Flächen für den Bau von Windkraftanlagen gebe sowie einen Genehmigungsstau bei Behörden. Hinzu kämen Klagen und Proteste von Bürgerinitiativen gegen den Bau neuer Windräder. Das Krisentreffen sowie die verbesserten Aussichten für die zweite Jahreshälfte sollten zumindest dafür sorgen, dass sich der Nordex-Aktienkurs stabilisieren könne. (Ausgabe 34/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,45 EUR +1,72% (29.08.2019, 10:28)