Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,70 EUR +1,48% (10.05.2019, 15:00)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,72 EUR +0,81% (10.05.2019, 15:06)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Aktien des Herstellers für Windkraftanlagen hätten einen fulminanten Lauf hinter sich und ausgehend vom Tief auf knapp 16,00 Euro verdoppelt. Seitdem sei die Luft ein wenig raus: Der Wert sei bis 13,50 Euro zurückgegangen und das Kauflimit des AKTIONÄR scheine in Reichweite. Doch der Shortseller Citadel habe seine Shortposition auf Nordex zuletzt wieder ausgebaut.Windkraft schien in letzter Zeit wieder gefragt und damit auch die Aktien des Windenergieanlagen-Herstellers Nordex. Besonders in Europa sei die Nachfrage nach Offshore-Windparks weiter hoch. Das Auftragsbuch des SDAX-Konzerns werde immer voller. Zuletzt habe der Konzern Order für insgesamt 63 Anlagen mit zusammen 246 Megawatt in der Ukraine an Land gezogen. Damit mache Nordex einen weiteren Schritt hin zu einer stärkeren Internationalisierung.Für Anleger sei diese Nachricht erfreulich, denn es sei insbesondere die starke Konzentration auf den deutschen und amerikanischen Markt gewesen, der das Unternehmen für Risiken und damit für Shortseller anfällig gemacht habe. Zuletzt hätten die Leerverkäufer aufgrund des positiven Newsflows rund um Nordex ihre Shortpositionen zunehmend verkleinert. Besonders der Hedgefonds Marshall Wace, der in der Spitze fast drei Prozent aller Aktien leerverkauft habe, habe seine Position zuletzt deutlich reduziert. Diese Woche habe Citadel Europe allerdings bekannt gegeben, dass der Fonds seine Shortverkäufe wieder ausgeweitet habe.Damit gehe der Fonds aber ein erhebliches Risiko ein. Denn trotz des Rückgangs habe sich das charttechnische Bild des Highflyers nicht verändert. Zuletzt sei die Aktie auf die 50-Tage-Linie aufgesetzt, welche aktuell bei 13,62 Euro verlaufe. Weitere starke Unterstützungen (Gap-Kanten) würden bei 12,71 beziehungsweise 12,09 Euro warten. Knapp darunter verlaufe die 90-Tage-Linie bei 11,74 Euro.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten ihr Kauflimits bei 12,50 Euro positionieren. (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link