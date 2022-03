Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.03.2022/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Turbulenzen am Gesamtmarkt würden sich auch bei Nordex bemerkbar machen. Nach der Erholungsrally durch die Aussicht auf neue Fördermilliarden in vielen Ländern habe der deutsche Turbinenbauer in dieser Woche Zahlen gemeldet, die erneut das Margenproblem offengelegt hätten. Der Blick gehe allerdings in die Zukunft und viele Experten seien optimistisch.Noch am Freitag habe die Bank of America mit einem Mega-Kursziel von 29 Euro für Aufsehen gesorgt. Aber auch darüber hinaus überwiege die Zuversicht. Laut Bloomberg würden sich 14 weitere Experten regelmäßig mit der Nordex-Aktie befassen. Acht Mal laute das Votum "kaufen", sechs Mal "halten". Dem stehe keine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber.An das hohe Kursziel der Bank of America kämen die anderen Experten aber nicht heran. Im Durchschnitt würden sie den fairen Wert bei 19,75 Euro sehen und damit rund 13% über dem aktuellen Kurs. Mit einem Ziel von 22 Euro liege selbst die bullishe NORD LB deutlich darunter. Am skeptischsten sei derweil Independent Research mit einem Ziel von 14,90 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: