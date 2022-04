XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,025 EUR +8,30% (05.04.2022, 13:06)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.04.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Berg- und Talfahrt bei Nordex setze sich auch am Dienstag fort. Nach dem Rücksetzer vom Montag lege das Papier des Windkraftanlagenherstellers nun deutlich zu. Das Erholungshoch von Anfang März bei 18,73 Euro rücke damit wieder näher. Goldman Sachs habe derweil das Kursziel für die Nordex-Aktie leicht von 18,10 auf 18,30 Euro erhöht und das neutrale Votum bestätigt.Zuletzt habe Nordex mit seinem Ausblick überzeugt, das habe der Aktie neuen Schwung verliehen. Die traditionell schwache Marge scheine von den jüngsten Ereignissen zumindest nicht so stark unter Druck zu geraten wie befürchtet. Der Konzern müsse aber dazu auch passende Ergebnisse liefern und dürfe nicht wieder enttäuschen.Das Sentiment für grüne Energien sei gut. Das mache sich auch bei Nordex bemerkbar. Allerdings habe der Rücksetzer am Montag gezeigt, dass die Volatilität nach wie vor hoch bleibe. Da das Margenproblem weiter bestehe, bevorzuge "Der Aktionär" im Green-Tech-Bereich aktuell noch immer Betreiber und Projektierer wie Energiekontor oder ABO Wind, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.04.2022)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:16,96 EUR +6,50% (05.04.2022, 13:21)