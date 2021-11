XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach wie vor komme die Nordex-Aktie nicht richtig in Schwung. Zuletzt habe das Papier des deutschen Turbinenbauers zwar einen Doppelboden ausgebildet. Der Ausbruch aus dem Abwärtstrend lasse jedoch weiter auf sich warten. Ein neuer Auftrag von RWE Renewables in Frankreich könne der Nordex/Aktie am Dienstag zunächst ebenfalls keinen Auftrieb verleihen.Die Auftragslage bei Nordex bleibe weiterhin gut. Aus charttechnischer Sicht gelte es nun, den Abwärtstrend zu überwinden. Nachhaltig nach oben dürfte die Aktie aber erst steigen, wenn sich die Profitabilität verbessere. Angesichts der hohen Rohstoffpreise deute sich hier allerdings keine schnelle Wende an. Neueinsteiger sollten vorerst abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,49 EUR -3,08% (23.11.2021, 09:58)