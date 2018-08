Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,56 EUR -0,74% (15.08.2018, 12:49)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.08.2018/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF), erhöht aber das Kursziel von 8,10 auf 8,40 Euro.Die Zahlen für das zweite Quartal 2018 hätten sich im Rahmen seiner Erwartungen bewegt, seien jedoch hinter dem Marktkonsens zurückgeblieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die schwache Entwicklung aus dem ersten Quartal habe sich fortgesetzt. Der freie Cashflow habe sich auf Grund geringerer Investitionen und eines Desinvestitionserlöses verbessert gezeigt, sei allerdings weiterhin negativ gewesen. Der dynamische Verschuldungsgrad liege jedoch mit 1,4 (per 30.06.) noch unter der Ziel-Obergrenze (1,5). Der Ausblick für 2018, der Umsatz- und ergebnisseitig deutliche Rückgänge impliziere, sei erneut bestätigt worden. Dieser bedeute ein deutlich stärkeres Q3-Q4, was jedoch angesichts der Auftragsentwicklung durchaus erreichbar sei. Diermeier behalte seine konservativen Prognosen bei. Es bleibe die Frage nach der Nachhaltigkeit der Auftragsentwicklung und einem positiven freien Cashflow. Auch wenn die jüngsten Großaufträge aus Brasilien das Risiko von Wertberichtigungen reduziert hätten, würden diese ein erheblicher Risikofaktor bleiben.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Nordex-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 8,10 auf 8,40 Euro angehoben. (Analyse vom 15.08.2018)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,558 EUR -1,41% (15.08.2018, 12:41)