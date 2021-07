Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,63 EUR +0,57% (07.07.2021, 09:27)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,52 EUR 0,00% (07.07.2021, 09:13)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Weltweit laufe der Ausbau der erneuerbaren Energien auf Hochtouren. Gerade die Windkraft spiele dabei eine entscheidende Rolle. Das spiegle sich in vollen Auftragsbüchern der Turbinenbauer Nordex, Vestas und Co wider. Doch ausgerechnet im deutschen Heimatmarkt von Nordex stocke der Ausbau noch immer. Das solle sich aber wieder ändern.Der Energieverband BDEW halte bis 2030 pro Jahr rund 1.500 neue Windräder an Land für nötig, um Klimaziele schaffen zu können. "Wir brauchen jetzt den Turbo", habe Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Sie habe zugleich Reformen etwa im Artenschutz für mehr Flächen gefordert. Außerdem müsse die Akzeptanz für Windräder erhöht werden.Im vergangenen Jahr seien nach Angaben des Bundesverbands Windenergie nur 420 Windenergieanlagen errichtet worden. Insgesamt gebe es derzeit rund 30.000 Windräder in Deutschland. Der Ausbau der Windkraft an Land werde aus Branchensicht gehemmt von langen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Außerdem gebe es zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen etwa aus Artenschutzgründen. Vor Ort gebe es oft Proteste gegen neue Windräder.Aus Sicht des BDEW sei abgeleitet für die Klimaziele 2030 ein Zuwachs der installierten Leistung auf 100 Gigawatt bei der Windkraft an Land erforderlich. Ende 2020 habe die installierte Leistung bei rund 55 Gigawatt gelegen. "Um bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen, brauchen wir einen Zubau von rund 1.500 Windrädern pro Jahr bis 2030", so Andreae. Viel werde über das Repowering passieren - neue Windräder würden alte ersetzen, die neuen könnten aber viel mehr Strom erzeugen. Zwar gebe es hier Erleichterungen bei Planungen und Genehmigungen, das reiche aber noch nicht aus.Gerade für Nordex wären neue Anstrengungen auf dem Heimatmarkt positiv zu werten. Ob sich wirklich etwas tue, bleibe nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre aber zumindest fraglich. Im Fokus stehe deshalb weiter die überraschende Kapitalerhöhung.Anleger beachten den um die Kapitalmaßnahme angepassten Stopp bei 14,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2021)Mit Material von dpa-AFX