Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,27 EUR -9,28% (13.08.2020, 09:39)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der deutsche Turbinenbauer blicke auf ein schwaches zweites Quartal zurück. Von April bis Juni sei der Konzern deutlich tiefer in die roten Zahlen gerutscht als im Vorjahr. Unter dem Strich habe der Verlust im zweiten Quartal bei 142 Mio. Euro gelegen - nach 20 Mio. Euro im Vorjahr. Die Umsätze hätten zwar klar gesteigert werden können, doch die Corona-Krise drücke massiv auf die ohnehin schwache Marge. Wie bereits im Juli gemeldet sei auch der Auftragseingang im ersten Halbjahr von 2,1 Mrd. Euro im Vorjahr auf 1,8 Mrd. Euro zurückgegangen. Der Auftragsbestand bleibe aber mit 5,4 Mrd. Euro weiter groß.Die Auftragsbücher seien voll, die Marge enttäusche. Bei Nordex sei das immer wieder das Problem. Der hohe Verlust sorge für einen Abverkauf der Aktie. Es bleibe dabei: Nur spekulative Anleger sollten zugreifen, da nach wie vor offen sei, ob und wann der Turnaround tatsächlich gelinge. Durch den RWE-Deal und die Staatshilfen bestünden kurzfristig jedoch zumindest keine bilanziellen Sorgen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:10,41 EUR -8,04% (13.08.2020, 09:24)