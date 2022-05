Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,07 EUR +1,84% (13.05.2022, 15:33)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,05 EUR +1,66% (13.05.2022, 15:17)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.05.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld würden die Papiere der Turbinenbauer am Freitag nach der Talfahrt der vergangenen Wochen wieder zulegen. Die sich aufhellende Stimmung bei Tech-Aktien spiele Nordex, Vestas und Siemens Gamesa in die Karten. Zudem gebe es eine neue Studie von Kepler Cheuvreux, die Analysten hätten dabei eine zweigeteilte Meinung.Sehr skeptisch äußere sich Kepler-Experte William Mackie zum deutschen Wettbewerber Nordex. Als eigenständiges Unternehmen stünden die langfristigen Chancen schlecht. Der Konzern habe mit enormen strukturellen Herausforderungen zu kämpfen. Er habe deshalb das Kursziel für den TecDAX-Konzern massiv von 16,00 auf 7,80 Euro gekürzt und die Aktie auf "reduce" abgestuft.Deutlich optimistischer sei Mackie für Siemens Gamesa. Dank der führenden Position bei Offshore-Wind dürfte der Konzern langfristig mit dem dynamischsten Wachstum überzeugen. Das Kursziel liege mit 20 Euro deshalb knapp 50 Prozent über dem aktuellen Niveau. Den dänischen Marktführer Vestas empfehle er derweil aktuell nicht zum Kauf. Das Onshore-Geschäft sei zwar auf gutem Weg, sich zu erholen und der Service-Bereich entwickle sich gut. Für das zweite Quartal befürchte er aber schlechte Nachrichten. Das Kursziel habe der Experte von 182 auf 168 Dänische Kronen gesenkt gesenkt, er habe die Einstufung aber auf "hold" belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: