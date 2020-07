Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,715 EUR -3,91% (09.07.2020, 17:27)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Auftragsbücher der Turbinenbauer seien trotz Corona-Pandemie bestens gefüllt. Dennoch fehle bei der Nordex-Aktie weiter der Schwung. Nach der kräftigen Rally Ende Mai sei der TecDAX-Titel mittlerweile wieder deutlich unter die 10,00-Euro-Marke zurückgefallen. Auch am Donnerstag fehle noch der Schwung, obwohl Martin Wilkie, Experte der Citigroup, das Kursziel 8,70 Euro auf 10,00 Euro erhöht habe. Sein Rating laute aber weiter "neutral", auch wenn er der Nordex-Aktie auf dem gegenwärtigen Niveau ein Potenzial von knapp 15 Prozent zuspreche.Insgesamt bleibe das Stimmungsbild bei Nordex vor den Quartalszahlen, die der Turbinenbauer am 13. August vorlegen werde, gut. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg würden derzeit 14 Experten die Nordex-Aktie covern. Sechs davon würden zum Kauf empfehlen, sieben sähen in Nordex eine Halteposition, nur ein Analyst würde derzeit verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege dabei bei 10,57 Euro - rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs.Windkraft sei ein Trendthema. Nordex müsse allerdings nach wie vor beweisen, dass der Konzern die vollen Auftragsbücher in profitable Umsätze umwandeln könne. Erst dann dürfte der nachhaltige Ausbruch nach oben gelingen. Spekulative Anleger können darauf setzen, dass dies gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer es konservativer möge, sollte zum deutlich margenstärkeren Weltmarktführer Vestas aus Dänemark greifen. (Analyse vom 09.07.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,665 EUR -2,20% (09.07.2020, 17:21)