Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (02.03.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie zu einem Nicht-Wachstumswert geworden - Kurse von 20 Euro lange nicht erreichbar! AktienanalysePessimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Nach den Zahlen der Nordex SE für 2016 seien einige Anleger bei der Nordex-Aktie eingestiegen. Der Aktienprofi könne das nachvollziehen. Dass die Zahlen für 2016 gut sein würden, sei schon im Vorfeld klar gewesen. Entscheidend sei die Gewinnwarnung am Freitag gewesen, die jegliches Wachstum in diesem und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr zunichte machen werde. Das wirke halt nach und deswegen glaube der Börsenexperte nicht, dass die Erholung der Nordex-Aktie von langer Dauer sein werde. Dass eine Aktie - wenn sie 30% oder mehr falle - einen Rebound mache und noch mal zulege, sei vollkommen normal. Für eine nachhaltige Erholung habe sich aber zu viel verändert. Die Warnung sei einfach so hart gewesen, dass Nordex aus einem Wachstumswert zu einem Nicht-Wachstumswert geworden sei. Das rechtfertige auch den vorherigen Abschlag. Dass danach die Analysten ihre Kursziele senken würden, sei auch völlig normal.Die Nordex-Aktie dürfte sich im Bereich von 13 bis 15 Euro einpendeln, aber Kurse von 20 Euro sind auf Sicht von Monaten oder sogar Jahren nicht erreichbar, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,175 EUR -2,54% (01.03.2017, 12:59)