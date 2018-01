Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (03.01.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Die Turbinen drehen sich wieder! AktienanalyseDie Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) installierte bislang eine Windenergie-Leistung von mehr als 21 Gigawatt in über 25 Märkten, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Rostocker Unternehmen beschäftige rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund würden Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien gehören. Nordex konzentriere sich dabei auf Onshore-Turbinen mit 1,5 bis 4,5 Megawatt, die ausgelegt seien auf die Anforderungen von Ländern mit begrenzten Flächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten. An der Börse habe bei Nordex jedoch im letzten Jahr eine Flaute geherrscht, die Aktie habe mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren und habe im Tief nur noch knapp über 7 Euro notiert. Mitte November habe aber die Gegenbewegung eingesetzt. Seitdem seien die Notierungen wieder deutlich angestiegen und würden sich vor der Rückkehr in den zweistelligen Bereich knapp unter 10 Euro befinden.Die gute Stimmung an der Börse sei von guten Nachrichten getragen worden. Im Dezember habe die Nordex-Gruppe zahlreiche Aufträge erhalten: für die Erneuerung eines der ältesten spanischen Windparks, El Cabrito, mit zwölf Anlagen (acht N100/3000, vier AW70/1500), für die Entwicklung, Errichtung und Wartung von zwei Windparks in Frankreich mit insgesamt fünfzehn Turbinen (N117/2400) und einem anschließenden Service über 20 Jahre, für den Bau von zwei Windparks mit dreizehn Anlagen (N131) in der italienischen Region Apulien plus Service, über neun neue Mühlen (N117/3600) für den schwedischen Windpark Orrberget mit einem Servicevertrag über 25 Jahre und für die schlüsselfertige Errichtung des Windparks Epine Marie Madeleine in Frankreich mit zwölf Turbinen (N117/3000) und einer folgenden Wartung über 15 Jahre.Zurück zur Aktie: Nach oben könnte auf kurze Sicht ein Potenzial bis 12,60 Euro bestehen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.01.2018)