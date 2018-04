Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,27 EUR +4,04% (09.04.2018, 12:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.04.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Papier des Hamburger TecDAX-Unternehmens habe sich in der vergangenen Woche fulminant zurückgemeldet. Die Nordex-Aktie habe eine Gegenbewegung im Abwärtstrend gestartet und es sei möglich, dass sie noch bis in den Bereich über der 10-Euro-Marke laufe. Operativ gebe es bei Nordex allerdings noch viele Unsicherheiten. Von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen sei es daher noch zu früh. Die Nordex-Aktie sei nichts für schwache Nerven, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,314 EUR +3,37% (09.04.2018, 11:47)