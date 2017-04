ISIN Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (11.04.2017/ac/a/t)

London (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Michael Hagmann von HSBC:Michael Hagmann, Analyst von HSBC, senkt in einer aktuellen Sektorstudie vor Q1-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) von 16 auf 14 Euro.Die konjunkturellen Signale seien immer ermutigender, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie zum Kapitalgütersektor. Die anstehende Berichtssaison sollte durch steigende Umsätze und Margen gekennzeichnet sein. Die Nordex SE dürfte hingegen im Auftaktquartal bei einer stagnierenden Umsatzentwicklung eine rückläufige Marge verzeichnet haben.Michael Hagmann, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Sektorstudie das "hold"-Votum für die Nordex-Aktie bestätigt und das Kursziel von 16 auf 14 Euro reduziert. (Analyse vom 11.04.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,14 EUR -0,94% (11.04.2017, 12:18)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,128 EUR -0,79% (11.04.2017, 12:31)