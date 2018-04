ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.04.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Ende vergangenen Jahres habe die Nordex-Aktie zwei "Hammer"-Umkehrmuster ausgeprägt, deren Tiefs jüngst nochmals temporär unterschritten worden seien. Der dynamische Erholungsimpuls lege ein "false break" auf der Unterseite nahe und eröffne nun die Chance auf Ausprägung eines klassischen Doppelbodens, welcher durch die Tiefs 7,09/6,86 EUR definiert werde. Begünstigt werde eine Aufwärtsreaktion aktuell beispielsweise durch das im Wochenbereich vorliegende "bullish engulfing", die auf Tagesbasis zuletzt gerissenen Aufwärtsgaps (7,49/57 EUR bzw. 8,11/14 EUR) sowie die gegenwärtige Indikatorenkonstellation. So würden sowohl die Relative Stärke nach Levy als auch der MACD auf historisch niedrigen Niveaus notieren. Vor allem erstere zeige auf dieser Basis allerdings Stabilisierungsansätze. Für einen Befreiungsschlag würde in diesem Kontext ein Sprung über das Hoch vom März 2011 bei 9,65 EUR sorgen, der gleichzeitig auch den steilen Abwärtstrend seit Oktober 2016 (akt. bei 9,60 EUR) zu den Akten legen würde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,436 EUR +4,73% (09.04.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,62 EUR +3,20% (10.04.2018, 09:10)